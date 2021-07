Benfica, esordio in amichevole per Joao Mario: “Buone sensazioni, posso giocare ovunque”

Joao Mario ha esordito con la maglia del Benfica in amichevole vinta contro il Casa Pia. Ecco le parole dell'ex Inter ai microfoni di BTV

"Mi sono sentito bene, è stato un buon allenamento per la squadra. Volevo subito adattarmi ai miei compagni ed è stato importante giocare qualche minuto. Era importante anche per la squadra. Il gruppo è spettacolare, mi hanno accolto molto bene anche se è stato utile conoscere già giocatori come Rafa, Pizzi o André Almeida, con cui ho giocato in Nazionale. Ciò mi ha facilitato ma ci saranno altre amichevoli prima delle gare che contano e vogliamo arrivare preparati".