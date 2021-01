Attraverso un comunicato pubblicato sito ufficiale, il Benfica ha comunicato che Jorge Jesus soffre di una “sospetta infezione respiratoria, la cui origine è attualmente in fase di studio”. Il club portoghese ha voluto sottolineare che “la situazione non è seria”. Jesus starà in isolamento nei prossimi giorni e, quindi, non dovrebbe andare in panchina nel derby contro lo Sporting in programma lunedì.

(Abola)