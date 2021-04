Benitez: “Napoli ricordo fantastico. Futuro? In Italia e Inghilterra sono stato bene”

L'ex tecnico di Inter e Napoli ha parlato del suo passato in Italia, ma anche delle voci di uno suo ritorno in Serie A

“Il ricordo di Napoli è fantastico, così come il rapporto che avevo con la città e i tifosi. Ho passato due anni in cui la Juve dominava, e noi abbiamo vinto due titoli. De Laurentiis? È un visionario. Ricordo che prese l’aereo e arrivò a Londra per parlarmi, perché aveva questa idea: prendere un allenatore-manager con un ds come Riccardo Bigon e lavorare insieme per cambiare la mentalità della società”.

“A me piace competere, mi piace vincere; però allo stesso tempo posso lavorare con i giovani perché sono un ‘professore’. In Spagna, al momento, non è possibile pensare di portare avanti un progetto e provare a vincere qualcosa. In Italia e in Inghilterra invece si può fare. Ancora è presto per sapere cosa succederà nel futuro, ma è chiaro che Italia e Inghilterra sono posti in cui sono stato bene…”