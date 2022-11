Benitez: “All’Inter tanti con più di 30 anni. Non hanno capito che bisognava cambiare”

"Arbitri in Premier hanno detto che non fischiano più. Comprare giocatori dopo il Mondiale? Non hanno continuità, partono forte poi hanno alti e bassi. Messi o Ronaldo? Sono due campioni, tutti e due sono grandissimi. Sono giocatori che ti fanno vincere. Ronaldo si deve sentire importante. 3-0, 3-3? 2-0, devo cambiare e giocare a 3 perché Kakà tra le linee ci faceva male. Subiamo il terzo gol, nell'intervallo dico che non abbiamo nulla da perdere, ma che serviva un gol. Poi facciamo 3 gol in 6' e abbiamo vinto la partita. Napoli? C'è un grande ambiente, anche i giovani nuovi arrivati hanno creato un buon ambiente. Il Mondiale a metà cambia tutto, dopo serve un mese per recuperare.