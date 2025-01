Il cambio di allenatore in casa Milan ha portato anche a un primo rimescolamento delle gerarchie interne alla squadra. Uno di quelli che potranno trarre maggior beneficio dall'arrivo di Sergio Conceicao è Ismael Bennacer: il centrocampista algerino, da poco tornato a disposizione dopo l'ennesimo infortunio, è subito sceso in campo dal primo minuto contro la Juventus, e a fine partita ha caricato i compagni da autentico leader.

Questo il suo discorso in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter: "Raga, recuperiamo bene, abbiamo una finale ora. Contro la Juve abbiamo meritato, nel secondo tempo abbiamo cambiato la partita. Guardatevi, guardatevi. Tre giorni. Ragazzi, recuperiamo, facciamo le cose bene. Una finale non conta come si gioca: si vince una finale".