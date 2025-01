Sergio Conceicao , tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della finale di Supercoppa con l'Inter: "Sono ancora raffreddato ma non è un problema: l'importante è questa partita. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla ma una finale si prepara anche con la testa: poco tempo sul campo, tanto video e tante riunioni coi giocatori per capire cosa fare con l'Inter. Hanno esperienza, Inzaghi è lì da anni e hanno vinto: sarà difficile, ma siamo qua per essere competitivi e cercare di vincere.

Dobbiamo essere intelligenti nell'approccio della gara: abbiamo un giorno in meno di riposo e alcuni infortunati che sono tornati da poco. Dobbiamo fare una gestione intelligente. Leao? Vediamo come va l'allenamento: non è al 100% perché è stato fuori qualche giorno. Non voglio trovare scuse ma è la realtà: abbiamo meno tempo di riposo e qualche infortunato. Inzaghi? La Lazio fa parte di tempi passati, belli: abbiamo vinto tanto, ora abbiamo ruoli e momenti diversi. Mi ero arrabbiato in Porto-Inter perché meritavamo noi. Poi loro meritavano di vincere in finale per me.