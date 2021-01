Cassano: “Bentancur andava espulso, gravissimo errore contro il Milan. E il rigore per l’Inter…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di VAR:

“Lautaro? Fallo di mano fuori area, e l’arbitro ha dato rigore. Gli altri due rigori, l’arbitro era a 6 metri e ha fatto no, no, no ma poi ha dato rigore. Su Thorsby nemmeno i giocatori dell’Inter se n’erano accorti. Ancora più grave: ma Bentancur doveva essere espulso, ha fatto un fallo importante e devi dargli il secondo giallo e, a mezz’ora dalla fine, cambia la partita. Il VAR interviene quando gli pare a lui? L’altro giorno c’è stata una gravissima mancanza per il Milan. Anche i bimbi avrebbero capito che è un’azione importante, dai la regola del vantaggio. Ma il VAR non poteva dire: ‘Sei sicuro che Bentancur non era da mandare fuori? E’ un errore gravissimo, non può non ammonire. Ed era una partita da scudetto”.