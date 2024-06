In attesa di capire quando verranno ufficializzati Taremi e Zielinski, la priorità dell'Inter è il secondo portiere. "Audero, per cui l’Inter vanta un diritto di riscatto fissato a 7 milioni da esercitare con la Sampdoria entro metà giugno, non è ancora tagliato fuori dalla corsa, ma è un piano “B”. Ovvero, se l’Inter non riuscirà ad arrivare a uno degli obiettivi fissati e il portiere nel frattempo non si sarà accasato altrove - lo vuole il Como -, allora potrebbe tornare a bussare alla porta della Sampdoria per un nuovo prestito, considerando anche che i blucerchiati vorrebbero avere per un’altra stagione Filip Stankovic. Come detto, però, questa è la soluzione alternativa", spiega infatti Tuttosport.