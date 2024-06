"Sull'Inter non ci sono novità, al di là del rinnovo di Inzaghi, per il quale ci si aspetta un prolungamento di due anni, sul discorso del secondo portiere". Così Luca Marchetti a Skysport sul mercato nerazzurro. Audero - secondo portiere della stagione dello scudetto - alle cifre concordate alla scorsa estate non verrà riscattato ma potrebbe essere un'opportunità a cifre più basse. Oltre ai nomi di Bento e Martinez c'è interesse per Okoye che l'Udinese valuta 12 mln. Se dovesse poi partire Dumfries viene ribadito il nome di Ndoye ma solo se va via l'olandese.