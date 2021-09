Benzema: “Vinicius può aiutarci con gol e assist. Ancelotti mi dà fiducia”

Le dichiarazioni di Karim Benzema prima della sfida di San Siro di Champions League tra l'Inter di Inzaghi e il Real Madrid

"Sto molto attento all'aspetto fisico e mentale. Lavoro tanto in allenamento, prima e dopo, e si vede poi in campo durante la partita. Vinicius? È un giocatore giovane però sta facendo un buon inizio di stagione. Crediamo in lui perché ci può aiutare molto con gol e assist. Il rapporto con Ancelotti? È un grande allenatore, lo conosco da tanto tempo. Mi dà molta fiducia ed è buono per me"