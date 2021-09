Benzema, miglior inizio di sempre con il Real Madrid: è lui il pericolo numero uno

L'attaccante francese ha iniziato alla grande la stagione, partecipando in maniera attiva a 9 dei 13 gol dei madrileni

Il Real Madrid si affida ancora una volta a Karim Benzema: l'attaccante francese ha iniziato la grande la nuova stagione, con 5 gol e il solito contributo alla manovra offensiva. I suoi numeri, come scrive il Corriere dello Sport, non possono lasciare tranquilla la difesa dell'Inter: "Il francese ha già 5 gol e 4 assist a referto ed è momentaneamente il ‘Pichichi’ della Liga. Solo Cristiano Ronaldo, nel XXI secolo, aveva partecipato per il Real Madrid a 9 gol nelle prime quattro giornate, ma segnandoli tutti lui e senza fornire alcun assist. Per KB9 è il miglior inizio di sempre con i Blancos, a 33 anni suonati. In Europa, fino ad oggi, nessuno ha fatto meglio di lui, né Mbappé e nemmeno Haaland".