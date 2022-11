Mondiali, Benzema non sarà sostituito: Francia in Qatar con un uomo in meno

La Francia parteciperà ai Mondiali in Qatar con un uomo in meno: Karim Benzema, costretto a saltare la kermesse iridata per infortunio, non verrà sostituito. Lo ha confermato Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale transalpina, che ha deciso di non rimpiazzare il Pallone d'Oro nonostante le regole lo permettessero.