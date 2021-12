In Spagna – Real-Inter: Benzema, per l’entità dell’infortunio servono altri test

L'attaccante francese si è fatto male nell'ultima di campionato e non ci sarà contro i nerazzurri martedì

Ieri si è fatto male nella gara contro la Real Sociedad. Molto probabilmente Benzema non ci sarà con l'Inter e resta in dubbio anche per la gara contro l'Atletico Madrid di Simeone. I test effettuati oggi sull'attaccante francese a Valdebebas consigliano cautela. Il fastidio muscolare alla coscia sinistra non è di grave entità, ma sono stati fatti due test troppo ravvicinati e non è facile per lo staff medico esprimersi sui tempi di recupero. Un altro test sul giocatore sarà fatto domattina e si spera di avere più certezze sull'entità dell'infortunio.

Le risonanze magnetiche, spiega AS che riporta la notizia, vengono solitamente effettuate dopo 36-40 ore dal momento in cui c'è stata la lesione. Prima l'infiammazione del muscolo non permettere di vedere al meglio i risultati dei test. Viene solo confermato che l'attaccante francese non ha un problema gara. Ma è molto difficile possa esserci con l'Inter dato che il giornale spagnolo parla dell'infortunio più in chiave derby, come si desse per scontato che per martedì non riesca a recuperare. Quello di domenica contro l'AM di Simeone.