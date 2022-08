Beppe e Regina Baresi a Inter TV: “Lukaku rientrato con grande entusiasmo, mi aspetto…”

Beppe Baresi ha analizzato la sfida tra Inter e Spezia ai microfoni di Inter TV: "Prima gara nel nostro stadio e quindi mi aspetto una bella partita, grande entusiasmo e una vittoria. Lukaku ci ha dato una grande mano per vincere lo scudetto. É rientrato con grande entusiasmo, grande voglia di fare bene. Un attaccante con una grande fisicità. Penso che possa fare ancora molto bene. Cosa manca all'Inter? Credo sia presto per dare giudizi e suggerimenti. Importante è iniziare bene la stagione; aspettiamo qualche giornata per capire che cosa manca". Anche Regina Baresi è felice del ritorno di Big Rom e suggerisce la via per fare bene: "Sbagliare il meno possibile, soprattutto in difesa. Essere più concreti davanti. Dalla coppia Lu-La ci si aspetta grande concretezza".