Berends (ELF Voetbal): “Dumfries? Andasse in Premier non mi sorprenderebbe”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Sander Berends, giornalista del magazine calcistico ELF Voetbal, ha parlato così di Denzel Dumfries e del suo futuro: “Dumfries è uno dei migliori calciatori olandesi ed è molto popolare in patria. E’ un giocatore bravo sia in fase offensiva che in quella difensiva, non molla mai ed atleticamente è molto forte. Non mi sorprende se dovesse approdare in Premier League, anche perché è un campionato dove potrebbe fare molto bene viste le sue caratteristiche. Ciò che ha sorpreso in Olanda è il fatto che con l’Inter non sempre è stato titolare”.