Beretta: “Serie A, c’è tanta voglia di ricominciare. La Bundesliga dimostra che…”

Mario Beretta, ex allenatore e oggi consigliere FIGC, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb e ha parlato della ripartenza della Serie A: “Ci saranno delle difficoltà, dopo tanti giorni di inattività è normale che ci sia qualche problema. Lo abbiamo visto anche nella Bundesliga. Le difficoltà però saranno assorbite da voglia ed entusiasmo. Tutti hanno grande voglia di ricominciare e riprendere il proprio lavoro che è anche e soprattutto una passione. Infortuni? Sono da mettere in conto. Dopo un lungo periodo di inattività. Un conto è allenarsi a casa e un altro in campo”.

Sulla riforma dei campionati: “Se ne dovrà parlare. Attualmente le priorità sono altre, ossia far ripartire il campionato. Una volta deciso finalmente che il campionato riparte, si potrà spostare l’attenzione su altro. Oggi la priorità è la fine della stagione. Di possibilità ce ne sono tante. Ci sono pro e contro. Abbiamo fatto anche una B a ventiquattro squadre… bisognerà capire tante cose e anche alla fine di questa stagione come sarà la situazione sul piano economico“.