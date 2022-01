Da Bergamo: “Gosens, Inter sorpassa Newcastle. Le cifre con l’Atalanta”

L'Inter spinge per l'esterno dell'Atalanta e sta trattando col club bergamasco per la formula che possa accontentare tutte le parti

L'Inter ha scelto di puntare sull'esterno per la fascia sinistra per questo mercato. Il nome in pole position è quello di Gosens e il club nerazzurro sta trattando con l'Atalanta per trovare un accordo.

"L’Inter sembra in corsia di sorpasso (a sinistra, naturalmente) sul Newcastle, forte anche degli ottimi rapporti tra la dirigenza milanese e quella bergamasca. Si parla di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni, ma le cifre sono ancora da valutare, anche in confronto alla proposta inglese. Per ora, a quanto pare, sicuro era l’ingaggio triplicato per Robin (3,5 milioni netti a stagione per tre anni), l’Atalanta non intenderebbe tuttavia cederlo per meno di 35 milioni", spiega Bergamonews.