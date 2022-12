Bergomi compie 59 anni, l’Inter: “Personalità e carisma. Auguri!”

756 presenze in nerazzurro e un posto d'onore nella Hall of Fame dell'Inter

"Beppe Bergomicompie oggi 59 anni. La sua carriera in nerazzurro inizia prestissimo. Esordisce in un Juventus-Inter di Coppa Italia del 1980, entrando in campo a soli 16 anni. Da quel momento inizia un percorso straordinario in cui colleziona 756 presenze, condite da 28 gol. Vent'anni con indosso la maglia dell'Inter, vent'anni contraddistinti da tante battaglie in campo e da tanti trionfi. Nel suo palmares figurano lo Scudetto dei Record (1988/89), tre Coppe Uefa (1990/91, 1993/94, 1997/98), una Supercoppa italiana (1989) e una Coppa Italia (1981/82). È stato anche uno dei campioni del mondo dell'avventura spagnola del 1982".