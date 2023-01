Bergomi: “Gol annullato ad Acerbi come Milan-Spezia ma l’Inter ha tanti problemi”

"L'episodio del gol annullato ad Acerbi lo paragono a Milan-Spezia, l'arbitro ha fischiato in anticipo e non c'era fallo. Negli affanni dell'Inter, si poteva andare a casa con una vittoria. Ciò non toglie le difficoltà che l'Inter ha fuori casa, è una squadra forte ma nella costruzione della rosa forse non si è tenuto conto di alcuni parametri. A centrocampo ci sono giocatori tecnici ma si fa fatica a fare interdizione, i 3 difensori, forti, nell'uno contro uno fanno fatica. L'Inter è una squadra mediamente vecchia e, giocando ogni tre giorni con un solo cambio rispetto al Napoli, ci sta che va in difficoltà o vengono infortuni. Si percepiva ieri dallo stadio che l'Inter era in difficoltà, quell'episodio di Sacchi determina molto, i problemi ci sono e rimangono. Lukaku è entrato male, ha fatto un buon primo tempo col Napoli, ieri non gli si chiedeva molto, di far salire la squadra, fare appoggi e dare respiro ma non ha fatto nulla"