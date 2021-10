Bergomi: “Era l’anno dell’Inter, difficile sostituire Lukaku-Hakimi. Ma passerà il turno”

L'ex difensore e capitano dell'Inter ha parlato a Sky Sport della situazione in Champions della squadra di Inzaghi

"Quest'anno era l'anno dell'Inter. Tieni Lukaku e Hakimi, aggiungi qualcuno per sistemare la rosa... Invece hai perso gli uomini migliori. L'Inter gioca un calcio diverso, ma sostituire Lukaku e Hakimi è difficile per tutti. Io sono convinto che l'Inter passerà il turno, farà sei punti con lo Sheriff. Non so dire perché ha trovato difficoltà in Europa in questi anni; c'è da dire che da quando è rientrata in Champions ha sempre avuto 3 squadre forti nei gironi".