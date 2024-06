"Nel prepararla avevo visto cose interessanti, potevamo fare 1 contro 1 esterni con Chiesa, invece abbiamo perso tutti i duelli. Non siamo riusciti a proporre nulla, devo dire la verità, l'Italia mi ha deluso, non mi aspettato una prestazione del genere. Dimarco poco coraggioso? Il coraggio ce l'ha, uno che sbaglia quella rimessa può andare in crisi e invece lui si è ripreso. Ma bisogna metterlo nelle condizioni di farlo rendere al massimo che non è questo tipo di gioco. Devi avere il dominio del gioco per sfruttare al massimo le qualità di Dimarco, che sono tante. Se invece deve fare più fase difensiva, se deve fare 1 vs 1 è il suo difetto"