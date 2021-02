Bergomi: “Bellugi amava vivere. Dopo l’amputazione tirava gli altri su di morale”

Il ricordo dell'ex calciatore nerazzurro scomparso nella giornata di ieri

Il cuore dei tifosi dell'Inter è ancora diviso tra l'entusiasmo per la vittoria nel derby e la tristezza per la perdita del caro Mauro Bellugi. Beppe Bergomi, negli studi di Sky, ha parlato dell'ex nerazzurro: "Oggi sono andato a trovarlo, ho portato le condoglianze alla figlia e alla moglie. Era una persona solare, amava vivere. Per farvi capire: dopo l'amputazione l'ho sentito ed era lui a tirar su di morale me. Nella chat dei campioni del mondo hanno avuto tutti belle parole per lui. Era una bella persona, ci mancherà".