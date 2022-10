Bergomi: “Calhanoglu? Ferri me lo diceva, ci penserei a toglierlo. Lukaku, serve pazienza”

"Barella si diverte, vedi che sorriso che aveva quando ha fatto gol. Quando l'Inter non andava bene, la critica se la prendeva Barella che non aveva i giusti atteggiamenti. Mi fido molto di Ferri, prima che giocasse in quel ruolo di Calhanoglu mi diceva che era quello che aveva più temperamento di tutti a recuperare palla, ad andare in scivolata. È attento, si va a inserire in mezzo ai difensori, va in scivolata, ha qualità tecnica. Io ci penserei tanto prima di toglierlo da lì. Ora l'Inter ha tre partite decisive. Lukaku? Ci vuole pazienza, non è in condizione. Appena si alza in piedi la gente impazzisce. Gli serve tempo, forse giocherà l'ultima con l'Atalanta, ora non è in condizione.