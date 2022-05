Caressa: “Mourinho il migliore nel creare un certo ambiente”. Bergomi: “Creato famiglia”

Il commento dei due telecronisti di Skysport sul lavoro fatto dal tecnico portoghese che è arrivato in finale di Conference con la Roma

«Uno che riesce a creare sempre grande trasporto dove va. Ha un modo di fare da Samurai, ha regole molto precise, fa da ombrello alla sua squadra anche quando sembra che l'attacca, ma in realtà li difende i suoi uomini, fa crescere i giovani. Senza dubbio, nel creare all'interno di uno spogliatoio un certo affiatamento, è il migliore». Caressa, prima della finale di Conference League della Roma contro il Feyernoord ha parlato di José Mourinho in questi termini.

Gli ha fatto eco il suo compagno di telecronache, Beppe Bergomi. L'ex capitano nerazzurro del portoghese ha detto: «Abbiamo a volte anche criticato Mourinho per alcune dichiarazioni, pensavamo avesse spaccato lo spogliatoio. Ma piano piano ha creato empatia, tutti lo seguono, ha creato un gruppo che magari non ha un gioco bello, ma che sa essere efficace, sa come vincere le gare. È riuscito ad andare oltre le situazioni, ha creato un gruppo, lo seguono tutti, società giocatori, tifosi e ha creato una famiglia».