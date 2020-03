Bergomi: “Mi chiedo come ricominceremo. Si porrà un’enorme questione psicologica su…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha parlato così delle ripercussioni che quest’emergenza Coronavirus avrà sul mondo del calcio: “Io mi domando anche come ricominceremo, non solo quando ripartiremo. Perché, se pensiamo al calcio, lo abbiamo giustamente sempre vissuto come passione collettiva, come festa popolare, di gruppo. Servirà tempo per riacquistare le abitudini, al di là della emergenza. Si porrà, io credo, una enorme questione psicologica nelle relazioni sociali, figuriamoci nello sport, che per sua natura evoca aggregazioni di massa”.