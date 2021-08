Bergomi: “Correa scelta migliore per l’Inter: vedo così l’attacco nerazzurro”

Le dichiarazioni dell'ex difensore nerazzurro sul Tucu, atteso a Milano già nelle prossime ore da Simone Inzaghi

A Sky Sport, l'ex Inter Beppe Bergomi ha parlato così del colpo Joaquin Correa per l'Inter: “Partirei con Dzeko e Lautaro, Correa completa il reparto per me. Il Tucu ha talento, la continuità non è mai stato il suo forte. È la miglior scelta per come è strutturato l’attacco nerazzurro, lo ha voluto Inzaghi e lo ottiene. Ha tanto talento, giocatore giusto? L’Inter aveva bisogno di velocità e profondità, ciò che faceva Immobile alla Lazio. Perché Belotti? Pensavano forse a un sostituto di Dzeko, con le caratteristiche del Gallo forse”.