Bergomi: “Argentina non è riuscita a superare difficoltà. Il gioco offensivo…”

«Scorre poco e lento e il calcio è fatto di accelerazioni. Quando si trova di fronte ad una difficoltà, e la difficoltà era il fuorigioco dell'avversario, devi sempre trovare una soluzione. E invece sei sempre finito in fuorigioco anche se poi la partita l'avevano sbloccata. L'Argentina è una squadra molto offensiva e in mezzo al campo giocatori come De Paul e Paredes devi avere gente che ti fa più recupero palla se hai quattro giocatori offensivi». Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato della mancata vittoria della Nazionale di Scaloni che è stata battuta due a uno dall'Arabia Saudita.