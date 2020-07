Bergomi: “Inter, mi sei piaciuta. Eriksen? Conte non guarda in faccia nessuno”

«L’Inter ha prediletto la manovra usando Sanchez e Lautaro. Il cileno è in crescita e anche l’argentino che si è sbloccato. La squadra di Conte nel suo complesso mi è piaciuta. 18 marcatori diversi andati in gol e sono tanti». Beppe Bergomi, alla fine della partita contro il Torino ha fatto la sua disanima su quanto successo sul prato del Meazza. Ha anche aggiunto: «Bastoni? Braccio rimasto attaccato ma qua va verso la palla e il calcio di rigore di Bastoni si è rischiato potessero darlo. Eriksen? I tifosi si aspettavano dribbling e tiri in porta. Non è quel giocatore. Non ha carisma e personalità di un vero leader, lo devi mettere in un certo contesto. Se ora non metti in mostra quella cattiveria agonistica, Conte non faccia in guarda nessuno».

(Fonte: Skysport)