Bergomi: “Eriksen scala gerarchie. Mercato? Sappiamo le difficoltà, l’Inter non poteva…”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell’Inter, ha parlato così del momento del club nerazzurro, che non ha operato sul mercato nel mese di gennaio: “Sappiamo le difficoltà economiche, non poteva fare niente. Eriksen nel nuovo ruolo ha cominciato a scalare nelle gerarchie qualche posizione. Poi è una soluzione in più sui calci piazzati che può rivelarsi fondamentale. La partita con la Fiorentina? A Firenze per i nerazzurri è sempre una trasferta complicata. Stasera ci sarà la gara con la Juventus, non è mai una partita banale, non puoi fare turnover. Da tutte e due le parti c’è necessità di fare punti”.

(FirenzeViola)