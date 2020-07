Bergomi: “Eriksen? Non volevo avere ragione. Serie A diversa dalla Premier perché…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato anche l’esclusione di Christian Eriksen in Hellas Verona-Inter: “Nel calcio di Conte, se non dai intensità oltre alle qualità tecniche fai fatica. Non volevo aver ragione su Eriksen. Molti mi dicono “viene dal calcio inglese”, ma il calcio inglese è completamente diverso dal nostro. Ricordate giocatori tecnici come Bergkamp, che una volta andati via dalla Serie A sono esplosi in Premier League. In Inghilterra non hanno l’attenzione di marcarti a uomo. Contro il Parma ad esempio c’è stato Scozzarella che gli ha dato sempre un occhio. Conte ora lo ha messo dietro le due punte, allargandole e cambiando anche il modo di attaccare della squadra. Mi auguro per l’Inter che funzioni”.