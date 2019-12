Bergomi: “Esposito? Sarà aiutato da pubblico e compagni. Non ha niente da perdere”

In sede di commento su Skysport, l’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi ha provato a spiegare le emozioni di Esposito che esordisce oggi da titolare con la maglia dell’Inter: «Non ha niente da perdere, è la prima volta che gioca dal primo minuto e gioca vicino ad un personaggio importante come Lukaku che sicuramente lo aiuterà. Sarà aiutato dal pubblico di San Siro e dai suoi compagni che gli staranno vicino. Penso per questo che possa provare qualche giocata, far vedere le sue qualità e poi non lo conosco bene caratterialmente, sicuramente la gestione emotiva è importante in questo momento».

(Fonte: Skysport)