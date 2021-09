Bergomi: “Inter? Quest’anno ha un’arma in più per le giornate difficili”

Le considerazioni dell'ex capitano nerazzurro a proposito della squadra di Inzaghi reduce dalla vittoria di Firenze

Beppe Bergomi, presente negli studi di Sky, ha parlato dell'Inter dopo la vittoria di Firenze: "Esaminiamo i gol: il primo è un lancio lungo del portiere che va a pescare Perisic, che salta in testa a Benassi, poi accorcia bene in avanti e fa gol. Poi fa gol su calcio d'angolo con Dzeko. Ma mi vengono in mente anche le occasioni in Champions, dove si è superato Courtois. Questo per dire che anche in una giornata difficile, con questa soluzione puoi risolvere le partite. Quest'anno ha messo dentro un saltatore come Dzeko che è più forte di Lukaku. Poi ci sono gente come Dimarco e Calhanoglu che calciano bene".