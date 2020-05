Bergomi: “Playoff? Non mi piacciono. L’Inter può riparte forte. Brandt? Nella squadra di Conte…”

Ospite di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha parlato della possibilità di disputare i playoff in caso di nuovo stop del campionato di Serie A: “Non mi piacciono. Penso che quando una squadra abbia un certo vantaggio non è giusto che si confronti con una che abbia 20/30 punti in meno. In caso di piano B, non è giusto che alcuni squadre, che sono indietro, gareggino per un obiettivo massimo come lo scudetto“.

Sulla ripresa: “È difficile dirlo ma credo che le squadre che andavano bene continueranno ad andare bene anche dopo la ripresa. Difficilmente vedo la Lazio che non giochi motivata come prima, o che la Juventus non riparta forte visto anche la vittoria contro l’Inter a porte chiuse. Posso pensare che l’Inter possa cominciare forte e avere un minimo di vantaggio, come successo a inizio campionato. Non saprei individuare una squadra che possa andare in difficoltà perché si riprende: chi era in difficoltà è perché lo era anche prima“.

L’ex capitano nerazzurro ha parlato anche di Julian Brandt, talentuoso centrocampista del Borussia Dortmund: “Brandt è difficile da collocare nel 3-5-2 di Conte. Fa fatica già a trovare un posto un giocatore come Eriksen. Andare a trovare un posto per lui mi risulta un po’ difficile in questo schieramento. Lo vedrei più in una squadra che gioca col 4-3-3“.