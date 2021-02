Bergomi: “Inter, Conte ha recuperato tutti. Brozovic il centrocampista più forte”

Il pensiero dell'ex capitano nerazzurro a proposito della squadra di Conte dopo la vittoria nel derby

Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato dell'Inter di Conte dopo la vittoria di ieri nel derby. L'elogio è per un elemento in particolare: "Brozovic è il centrocampista più forte dell'Inter per importanza. Non ha allargato le braccia, era lì concentrato. Conte ha recuperato tutti e questo è il punto di forza della squadra".