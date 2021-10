Bergomi: “Empoli e Udinese non facili, l’Inter le ha affrontate giocando coi cambi”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato durante Sky Calcio Club delle ultime vittorie dei nerazzurri e del cammino in Serie A

"L'Inter arriva da due buone partite ora ha il derby e poi il Napoli. Farris ha individuato i problemi della squadra, Empoli e Udinese non sono partite facili e le ha affrontate bene con i cambi. L'Inter è stata paziente e questo è importante. Non so se è la favorita, le due davanti hanno 7 punti di vantaggio, ora ha due partite Milan e Napoli per rientrare. Gli scontri diretti non gli sono girati bene. Ha sbagliato il rigore con l'Atalanta, con la Lazio ha dominato 60' ".