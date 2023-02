Bergomi: “Inter, dovevi fare meglio in campionato. La cosa bella è che…”

"Sono tre anni che l’Inter porta a casa un trofeo ogni stagione e direi che questo punto di partenza non può essere trascurato: vincere non è mai semplice, non è scontato, e quindi va reso merito al lavoro di tutti. Poi se vogliamo analizzare il distacco dal Napoli, allora è chiaro che l’Inter poteva e doveva fare meglio. Però ogni anno la squadra perde pezzi, viene depauperata. E non è semplice poi tornare subito competitivi.