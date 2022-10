Bergomi: “L’Inter ha ritrovato compattezza. Emblematico l’abbraccio a Gosens”

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport è tornato sul pareggio per 3-3 ottenuto dia nerazzurri al Camp Nou contro il Barcellona: "L'Inter è la sorpresa più grande, perchè è nel girone più difficile. Ancora non è detto nulla, ma ha fatto un bel passo in avanti. Sono sincero, mi ha sorpreso: la partita di andata non avevo potuto vederla in diretta, ma questa fatta fuori casa è stata fatta con buona personalità, con una squadra che ha saputo leggere i momenti, ha saputo difendere quando doveva difendere, è andata sotto ma ha reagito molto bene. Ha ritrovato compattezza e lo spirito di gruppo. L'ho detto all'inizio: è difficile far capire cosa sia questo dna nerazzurro, e io l'ho visto nell'abbraccio a Gosens. Se ritrovano quella compattezza, questa squadra può togliersi grandi soddisfazioni, anche se continuo a pensare che abbia una rosa imperfetta".