Bergomi: “Ai punti l’Inter meritava più della Samp. Aspetto l’esplosione di…”

Le parole a Sky Sport dell'ex capitano dei nerazzurri dopo il pareggio per 2-2 della squadra di Inzaghi contro la Samp

Così Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, a Sky Sport ha commentato il risultato di oggi dei nerazzurri contro la Sampdoria: “Cosa manca a questa Inter? Era partita molto bene col Genoa e anche a Verona nel secondo tempo, deve però capire come cercare di migliorare il gioco. Ora le avversarie accettano l’1 contro 1, l’ha fatto il Verona e oggi la Samp, va sottolineata la prova dei blucerchiati. Ai punti l’Inter meritava di andare in vantaggio più della Samp, aspetto l’esplosione di Dumfries che ancora non ha trovato spazio”.