Bergomi: “Inter, non so se è la più forte ma è forte. Do a Inzaghi meriti per…”

E' uno svantaggio per l'Inter avere una partita da recuperare, se il Milan ti va davanti sempre più pressione: anche se la maturità dell'Inter l'abbiamo vista anche stasera, veniva da 120 minuti. La partita con la Juve ti succhia energie. Sanchez? Vorrebbe sempre giocare ma trova poco spazio: davanti a Sanchez per me ci sono ancora Dzeko e Lautaro. Io i meriti li do a Inzaghi: l'Inter ha sostituito dei giocatori, ma certe qualità non le ha più. Arriva a far gol portando palla, inserendo i braccetti, coi tiri da fuori e i calci da fermo: Hakimi e Lukaku li ha sostituiti con un gioco più bello. Non so se l'Inter è la più forte, è forte e ne sono convinto.