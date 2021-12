Bergomi: “Inter ‘ingiocabile’. Brozovic impressionante. Calha finalmente…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore nerazzurro ha parlato del momento positivo che sta attraversando l'Inter

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato del momento positivo che sta attraversando l'Inter. L'ex difensore nerazzurro non ha dubbi: "L’Inter in questo momento è una squadra ingiocabile. Gestisce ogni partita a piacimento, palleggia con personalità e invade la metà campo avversaria con tutti i suoi uomini. Un’azione continua e coinvolgente in cui tutti i giocatori sono protagonisti. La rete di Gagliardini contro lo Spezia ma soprattutto la seconda all’Olimpico (quella di Dzeko, ndr) danno la misura di quanto sia cresciuta oggi l’Inter. Dai e vai continui, di prima, con qualità e velocità. Davvero uno spettacolo. Ripeto, oggi l’Inter è una squadra che può vincere contro chiunque".