Bergomi: “L’Inter un mese fa avrebbe perso una partita così. Buona Lazio ma…”

L'analisi di Beppe Bergomi sull'Inter dopo la bella vittoria, giunta in rimonta nel finale, contro la Lazio

"L'Inter sta bene mentalmente soprattutto, questa partita un mese fa l'avrebbe persa. Ha mantenuto tranquillità e pazienza con la convinzione di recuperarla. Acerbi ha fatto un errore ma è l'unico che non fa mai turnover, Inzaghi non rinuncia mai a lui. L'Inter è rimasta sempre in partita. Ha pareggiato al 77' contro una buona Lazio, l'Inter è tranquilla, è paziente e convinta di recuperare le partite"