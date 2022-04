Bergomi: “Inter non ha nessun dubbio su Inzaghi. Solo una cosa gli posso contestare”

L'ex capitano e difensore dell'Inter, durante Sky Calcio Club, ha parlato del lavoro di Inzaghi e del futuro del tecnico

"Società non ha nessun dubbio su Inzaghi. L'unica cosa deve essere lla capacità di poter cambiare. Ti manca Brozovic, non hai sostituto, Inzaghi non ha cambiato ma ha provato ad adattare qualcuno. Deve poter pensare di fare qualcosa di diverso. Non contesto il 3-5-2, ma qualche piccola modifica la poteva fare".