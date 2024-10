Mercato, Inzaghi e corsa scudetto. Sono alcuni degli argomenti affrontati da Beppe Bergomi intervistato da Calciomercato.it. Se la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per lo scudetto, l'ex difensore dichiara: "È difficile dirlo perché nelle prime posizioni al momento si sono alternate tante squadre. Alla sosta c’è il Napoli in testa, che è una squadra costruita molto bene, dove c’è un allenatore come Conte che sa come si vince e se non vince arriva almeno secondo. Occhio quindi al Napoli che è partito forte, sta andando molto bene, ma è comunque ancora troppo presto per dirlo. L’Inter ovviamente dovrà difendere lo scudetto perché è la squadra che ha vinto e che ha dominato nella scorsa stagione, però negli ultimi anni chi ha vinto il campionato l’anno successivo ha steccato, vedi Milan e Napoli".