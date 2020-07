Beppe Bergomi, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter a pochi minuti dal match col Verona: “L’Inter ha rallentato nelle partite giocate in casa contro Sassuolo e Bologna. Con questo sistema di gioco, fin dall’inizio, non è mai riuscita a dominare le partite fino al triplice fischio. Ha fatto più punti fuori casa che in casa, dove trova avversari che si chiudono e danno meno spazio per ripartire”.