Bergomi: “Inter più debole, le serve questo colpo. Champions? La sfortuna è…”

Da Conte a Inzaghi, dalle cessioni illustri ai nuovi colpi: le parole dell'ex capitano nerazzurro in vista dell'inizio della stagione

L’esordio in campionato della nuova Inter di Simone Inzaghi è sempre più vicino. Si parte domani alle 18.30, a San Siro i nerazzurri attendono il Genoa. Così Beppe Bergomi, grande ex capitano interista, ha parlato al Corriere della Sera verso la nuova stagione: “L’Inter è più debole senza Lukaku e Hakimi. Pesa soprattutto la cessione di Lukaku. Era il leader emotivo, aveva attratto a sé tutti. La società però, considerate le difficoltà in cui si trova la proprietà, ha operato bene. Ha preso Dzeko e Dumfries, entrambi bravi. Ha bisogno di un’altra punta che dia profondità, se la trova resta competitiva per lo scudetto, ma se centra la qualificazione alla Champions avrà fatto il suo”.