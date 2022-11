Bergomi: “Inter, pro e contro di Calha e Brozovic play. Ecco come li gestirei”

Le sue parole: "Io non cambierei. Brozovic è importantissimo, l'anno scorso e in altre circostanze quando è mancato siamo andati in difficoltà. Ora però ci sono impegni molto importanti, manca poco alla sosta e andrei con quelli che stanno bene, che danno garanzia. Gli altri saranno comunque importanti a gara in corso. Devo dire che Calhanolgu è una sorpresa piacevole, perché riesce a far meglio in fase difensiva rispetto a Brozovic. Ovviamente non ci sono solo cose positive, perché quando si alzano i ritmi, come capitato ad esempio a Firenze, ci vuole una gestione diversa e Brozovic in questo è un maestro. Per me si possono alternare anche in base alla partita".