Bergomi: “Non sarà facile tornare in campo. Inter? Ho sentito Samaden e mi ha detto…”

In collegamento via Skype da casa sua con Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha parlato della possibile ripartenza del calcio al termine della pandemia da Coronavirus: “Non sarà facile tornare in campo. A noi del settore giovanile hanno già detto che è tutto finito ed è giusto, perché vincere un campionato Primavera non cambia nulla. Il pensiero va però ai campionati di Serie B, Serie C o Serie D: per quelle squadre è importantissimo andare fino in fondo e vincere qualcosa, ma non hanno magari la forza economica per garantire la massima sicurezza ai loro atleti. Sono in contatto con Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, e mi ha detto che non ci rendiamo conto: alcuni allenatori del settore giovanile vogliono ripartire, ma lui è contrario. Può andare bene solo se questi ragazzi vengono aggregati alla prima squadra che ha determinati controlli”.