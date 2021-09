Bergomi: “Inter meno forte senza Lukaku e Hakimi. La favorita per lo scudetto…”

Le dichiarazioni dell'ex capitano nerazzurro a Sky Sport sulla squadra di Inzaghi e anche sulla corsa al titolo

A Sky Sport, l’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato così della prestazione dei nerazzurri con la Samp e non solo: “La società ha operato bene, sembra anche più imprevedibile, ma non possiamo dire che non sia meno forte. Si è indebolita senza Lukaku e Hakimi. L’Inter oggi sente più di tutte l’assenza di Lukaku, era il leader per tutti. È forte la squadra di Inzaghi, ma ora anche il Verona accetta l’uno contro uno con gli attaccanti nerazzurri, idem oggi la Sampdoria, non hanno paura di profondità e velocità delle punte. Rimane una squadra forte e tra le favorite per lo scudetto: chi lascio fuori per la corsa? Se devo fare un nome, faccio quello del Napoli per lo scudetto, vedo qualcosa nella squadra di Spalletti”.