Bergomi: “Inter per recuperare ha dovuto tirare, speso tantissimo. Che entusiasmo il Milan”

Durante Sky Calcio Club, l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato del momento dei nerazzurri dopo il pareggio di ieri a Napoli

"Inter mai in controllo, lo ha fatto solo nel derby coi cambi. Ricordiamoci che l'Inter era a -7 per recuperare ha tirato tantissimo. Ora ha speso tantissimo in energie nervose: Lazio, Atalanta, Milan, Napoli, Supercoppa con la Juve. Le punte dell'Inter vengono sempre incontro, se i centrocampisti non stanno bene faticano. La palla gliela devi portare là. Oggi ho commentato il Milan a San Siro, c'era un entusiasmo dopo aver vinto il derby".