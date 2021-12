Bergomi: “Inter in testa? Non me l’aspettavo, bravo Inzaghi. Un nome su tutti”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Inzaghi ha la giusta autorevolezza con il gruppo e ha una buona sintonia con la società, cosa che negli anni passati mancava"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Beppe Bergomi , ex capitano dell'Inter, ha parlato così dell'ottima stagione disputata sin qui dai nerazzurri e non solo.

«No, non pensavo che l'Inter con la perdita di Conte, Lukaku e Hakimi potesse essere in testa alla classifica. Personalmente avevo pronosticato il Napoli, che mi sembrava la squadra con una rosa profonda e ben distribuita nelle forze».

«Può concorrere per il quarto posto: mi aspettavo i bianconeri in una posizione migliore ma comunque sempre dietro alle milanesi e al Napoli. Allegri deve trovare continuità, la squadra fa troppa fatica a fare gol e rispetto alle altre non ha un vero centravanti: senza nulla togliere a Morata, non è un bomber alla Ibra o Dzeko e avendo perso Ronaldo deve trovare un nuovo equilibrio e migliorare nel giro palla in cui è molto lenta».